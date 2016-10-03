Назван обладатель Нобелевской премии по медицине

Сегодня в Осло открылась Нобелевская неделя. Первую премию в области физиологии и медицины получил японец Ёсинори Осуми за изучение механизма аутофагии – процесса «самопоедания» клеток, сообщается на сайте премии.

Нобель завещал выбирать лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, который начал свое существование в 1810 году и считается теперь одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира.

Агентство Thomson Reuters спрогнозировало трех претендентов на Нобеля. Первый - команда в составе Джеймса Эллисона, Джеффри Блюстоуна и Крейга Томпсона из США, которая сумела объяснить, как белки CD28 и CTLA-4 модулируют появление приобретенного иммунитета лимфоцитов. Вторые - группа в составе Гордона Фримена, Арлина Шарпа из США и Тасуку Хондзё из Японии, которая описала механизм работы белка - иммуноглобулина PD1, программирующего клеточную смерть. Наконец, третьи - группа ученых в составе американцев Майкла Холла, Дэвида Сабатини и Стюарта Шрайбера, которая исследовала внутриклеточный протеин mTOR, который регулирует синтез других белков, в том числе связанных с ростом и размножением клеток.

Напомним, в 2015 году лауреатами Нобелевской премии в данной области стали выходец из Ирландии Уильям Кэмпбeлл, японский профессор Сатоси Омура и китайская исследовательница Ту Юю за методы борьбы с паразитами и малярией.