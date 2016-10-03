Лавров объяснил приостановку соглашения по плутонию с США

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал приостановку действия соглашения между РФ и США об утилизации плутония. По его словам, эта мера носит вынужденный характер и связана с «недружественными» действиями американской стороны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.

При этом, подчеркнул Лавров, Москва не собирается отказываться от взятых ею на себя обязательств в сфере ядерного разоружения. Министр напомнил, что российский плутоний заявлен «как не являющийся более необходимым для целей обороны» и поэтому останется вне оружейной деятельности.

В указе президента РФ Владимира Путина, согласно которому приостановлено действие российско-американского соглашения об утилизации оружейного плутония, говорится, что со стороны США возникла «угроза стратегической стабильности». Кроме того, в документе отмечается неспособность Вашингтона обеспечить выполнение принятых им обязательств по утилизации излишков оружейного плутония.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя этот указ, объяснил, что Россия не собирается выполнять условия двусторонних соглашений в одностороннем порядке — хотя, по его словам, именно это и происходило в данном случае на протяжении достаточно длительного срока. Теперь же решено это прекратить «с учетом в целом напряженности».

Песков уточнил, что американцы, вопреки условиям соглашения, оставляли за собой большой объем «возвратного потенциала» ядерного оружия.

В свою очередь российский лидер заявил, что действие соглашения может быть возобновлено после того, как США возместят РФ ущерб, нанесенный санкциями и контрсанкциями.