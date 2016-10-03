Племянник генсека ООН признан виновным в мошенничестве

Сеульский суд признал племянника генсека ООН Пан Чу Хёна виновным в мошенничестве и присудил ему выплату 590 тысяч долларов пострадавшей от его действий компании. Об этом пишет агентство Ренхап.

По данным следствия, Чу Хён пообещал компании Keangnam Enterprises организовать продажу небоскреба во Вьетнаме правительству Катара и получил за это денежное вознаграждение. Он заявил о том, что воспользуется родственными связями для того, чтобы связаться с эмиром Катара напрямую.

Следствие выяснило, что Пан Чу Хён подделал документы, в которых правительство Катара якобы выражает свое намерение приобрести небоскреб. В марте 2015 года компания Keangnam Enterprises объявила о своем банкротстве, а ее руководитель покончил жизнь самоубийством. Приговор племяннику генсека ООН был вынесен заочно, Пан Чу Хён заявлений по поводу своей виновности пока не делал.