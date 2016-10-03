СМИ узнали о недопуске журналистов на заседание по делу Немцова

На первое заседание по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова в Московском окружном военном суде приставы не пустили пишущих журналистов, сообщает «Газета.Ru».

«Сначала мы запустили телеканалы, пишущих журналистов мы пустить не можем, так как в зале не хватает места», — цитирует издание представителя суда Кирилла Лужина.

На заседание не пустили корреспондентов агентств «Интерфакс», ТАСС, «Газеты.Ru», РБК и некоторых других изданий.

На скамье подсудимых находятся пять человек — боец батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Ранее фигуранты дела дали признательные показания, позже они от них отказались, заявив, что к ним применялись пытки. Комитет по предотвращению пыток, представляющий интересы обвиняемого в убийстве политика Бориса Немцова Заура Дадаева, направил жалобу в Европейский суд по правам человека на применение к фигуранту дела физического насилия.

В конце января 2016 года глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что считает раскрытым убийство Бориса Немцова