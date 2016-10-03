Антон Носик попросил у суда оправдание или реальный срок

Блогер Антон Носик на судебном процессе против него по делу об экстремизме попросил вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока лишения свободы. Об этом говорится в последнем слове Носика, текст которого блогер накануне опубликовал в своем «Живом Журнале».

Антон Носик заявил, что обвинение не предприняло ни одной попытки доказать, что публикация в его личном ЖЖ статьи «Стереть Сирию с лица земли» имела преступный умысел. Он также отметил, что из материалов дела неясно, в чем именно состояла общественная опасность его действий. Кроме того, блогер обратил внимание на то, что со времени публикации этой статьи никто не попытался добиться ее удаления.

Носик также напомнил, что в России суды первой инстанции выносят не более 0,2 процента оправдательных приговоров, причем каждый третий из них затем отменяют по апелляции стороны обвинения.

Ранее прокурор в Пресненском районном суде города Москвы попросил назначить для блогера наказание в виде двух лет колонии. Носик обвиняется по статье 282 УК РФ «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предполагает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф, либо исправительные работы до одного года, а также иные виды наказания. На время судебного процесса он находится под подпиской о невыезде.