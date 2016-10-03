Антона Носика признали виновным по делу об экстремизме

Столичный суд признал блогера Антона Носика виновным по делу об экстремизме в связи с публикацией в его ЖЖ записи под заголовком «Стереть Сирию с лица земли».

Об этом говорится в мотивировочной части приговора судьи Евгения Найденова, который ведет процесс в Пресненском суде Москвы.

Обвинение в суде утверждало, что Носик в своей статье призывал бомбить Сирию и сравнил эту страну с нацистской Германией, таким образом, имея «умысел возбуждения ненависти и вражды к группе "сирийцы" по национальному и территориальному признаку». Для Носика потребовали два года заключения.

На процессе блогер своей вины не признал и потребовал от судьи либо оправдать его, либо приговорить к реальному сроку.