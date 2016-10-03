СМИ сообщили о решении Паралимпийского комитета РФ не судиться с МПК

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен потребовал от паралимпийского комитета России (ПКР) прекратить отстаивание прав российских спортсменов в суде. Он заявил, что обнародует критерии восстановления членства ПКР в системе МПК после завершения всех судебных разбирательств, связанных с недопуском россиян на бразильскую Паралимпиаду. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в ПКР.

«Сейчас с большой долей вероятности можно утверждать, что ПКР приостановит судебные разбирательства с МПК в самое ближайшее время. Этот вариант активно прорабатывается членами комитета совместно с профессиональными юристами. Нет никаких гарантий, что Паралимпийский комитет России одержит победу в судах, а если от этих разбирательств зависит участие российских спортсменов в Играх-2018, то руководители организации готовы приостановить тяжбы», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что диалог с МПК в настоящее время является единственной возможностью для восстановления членства в системе.

Вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы РФ Олег Смолин подтвердил эту информацию. Он сообщил, что переговоры ведутся, но пока никаких принципиальных договоренностей достигнуто не было. Кроме того, дела в судах всегда можно возобновить, но окончательное решение будет принято после вердикта юристов.

«Позиция Международного паралимпийского комитета заключается в том, что мы должны прекратить обращаться в суды, и тогда они выставят нам условия, на основе которых может вестись разговор по поводу восстановления членства организации в системе МПК», — сообщил Смолин.

По его словам, все зависит от возможности выполнения критериев, которые выставит МПК. Ничего конкретного пока не известно.