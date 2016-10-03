Носик оштрафован на 500 тысяч рублей за экстремизм

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Антона Носика к штрафу в размере 500 тысяч рублей по обвинению в экстремизме.

Ранее суд признал блогера виновным в экстремизме из-за публикации им в своем ЖЖ статьи, посвященной Сирии. В материале под названием «Стереть Сирию с лица земли» он, по утверждению стороны обвинения, преследовал «умысел возбуждения ненависти и вражды к группе "сирийцы" по национальному и территориальному признаку». Сам Носик в последнем слове заявил, что обвинение не предприняло никаких попыток доказать наличие в публикации преступного умысла, а также никто не добивался ее удаления.

Блогер в суде попросил оправдать его или дать ему реальный срок. Обвинение требовало для Носика два года заключения.