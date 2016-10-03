Mail.ru купила разработчика мобильных игр Pixonic за 30 млн долларов

Mail.Ru Group за 30 млн долларов выкупила 100% акций компании-разработчика мобильных игр Pixonic. Об этом сообщается в пресс-релизе Pixonic.

«Партнерство с Mail.Ru Group откроет для Pixonic новые возможности по расширению бренда и продуктов на российском, а также международных рынках. После слияния Pixonic сохранит полную независимость своего бренда и продолжит разрабатывать новые проекты, как и раньше», — заявил CEO Pixonic Филипп Гладков.

Как, в свою очередь. уточнил РБК, сделка состоялась 30 сентября. После слияния независимость бренда Pixonic будет сохранена. Как заявил сооснователь и гендиректор Mail.Ru Group Дмитрия Гришина, объединение позволит усилить направление международной мобильной разработки в компании.

Компания Pixonic была основана в Москве в 2009 году. Позже были открыты представительства в Белгороде и Берлине. По итогам 2015 года выручка Pixonic составила 456 млн рублей, по итогам первого полугодия 2016 года выросла до 619 млн рублей. Самая известная разработка компании — выпущенная в 2014 году игра War Robots. В сентябре 2016 года число ее установок превысило 20 млн.

Онлайн-игры являются одним из трех основных направлений бизнеса Mail.ru Group (наравне с рекламой и пользовательскими платежами за социальные сервисы — Community IVAS). По итогам шести месяцев 2016 года выручка компании от монопользовательских (ММО) игр составила 4,2 млрд рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. При этом месячная аудитория платных пользователей в сегменте MMO-игр составила 570 тысяч человек.