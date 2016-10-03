РФ приостановила соглашение с США об утилизации плутония

В связи с неспособностью США выполнить взятые на себя обязательства указом президента РФ Владимира Путина было приостановлено действие межправительственного соглашения об утилизации плутония. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что действие соглашения приостанавливается в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении Российской Федерации и неспособности обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации.

Президент РФ поручил МИД России направить правительству США уведомление о приостановке действий указанных документов.

Указ вступил в действие со дня подписания.