СМИ сообщили о попытке отравления главаря ИГ аль-Багдади

О попытке отравления лидера запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади сообщило иракское агентство Iraqi Media News Agency со ссылкой на собственный источник.

«Поступили данные разведки, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади и еще три ведущих командира отравились ядом в их пище», — цитирует агенттво своего собеседника.

Недалеко от сирийской границы, к юго-западу от Мосула начались аресты подозреваемых. Собеседник агентства также сообщил, боевики «страдают от тяжелого отравления», и их увезли в неизвестное место.

Источник Iraqi Media News Agency рассказал, что аль-Багдади постоянно меняет свое местонахождение, и география его перемещений известна только ближайшему окружению.

Ранее СМИ сообщили, что 10 июня 2016 года Абу Бакр аль-Багдади погиб в результате авиаударов со стороны коалиции США по столице ИГ в Сирии Ракке.