Дорожный знак «Осторожно, ловцы покемонов» появился в Петербурге

В историческом центре Санкт-Петербурга установлен новый предупреждающий знак о ловцах покемонов. Сообщения об этом появились на интернет-страницах пользователей соцсетей.

«Сфотографировал первый в Петербурге дорожный знак "Осторожно, ловцы покемонов!" Создал опасность для водителей, поймав около знака трех покемонов», — написал в Instagram пользователь под ником sukhodolsky.

В группе «ВКонтакте» «Pokemon Go – марш покемонов по России» появилось предложение установить подобный знак и в столице России.

«В Питере появился дорожный знак "Осторожно, ловцы покемонов". Москве тоже надо», — говорится на странице группы.