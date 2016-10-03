Дорожный знак «Осторожно, ловцы покемонов» появился в Петербурге
В историческом центре Санкт-Петербурга установлен новый предупреждающий знак о ловцах покемонов. Сообщения об этом появились на интернет-страницах пользователей соцсетей.
«Сфотографировал первый в Петербурге дорожный знак "Осторожно, ловцы покемонов!" Создал опасность для водителей, поймав около знака трех покемонов», — написал в Instagram пользователь под ником sukhodolsky.
В группе «ВКонтакте» «Pokemon Go – марш покемонов по России» появилось предложение установить подобный знак и в столице России.
«В Питере появился дорожный знак "Осторожно, ловцы покемонов". Москве тоже надо», — говорится на странице группы.
Сфотографировал первый в Петербурге дорожный знак «Осторожно, ловцы покемонов!». Создал опасность для водителей, поймав около знака 3-х покемонов :) #спб #питер #покемон #фотодня #санктпетербург #спаснакрови #россия #покемоны #pokemongo
Фото опубликовано Vadim Sukhodolsky (@sukhodolsky) Окт 2 2016 в 12:27 PDT