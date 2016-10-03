Минпромторг предложил включить в tax free продукты питания

Минпромторг обратился в Минфин и правительство с предложением включить в систему tax free продукты питания, покупаемые иностранными туристами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции копию письма.

«Минпромторг считает нецелесообразным ограничивать ассортиментный перечень товаров, по который возмещается НДС, определив таким образом продовольственные и непродовольственные товары российского и импортного производства, находящиеся в свободном обращении на территории ЕАЭС», — сказано в документе.

Речь идет, в частности, об икре, шоколаде, колбасах, водке и меде.

Эксперимент начнется с 1 января 2017 года на территории России. Сначала система начнет работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи. Во всей стране она будет внедрена в 2018 году.