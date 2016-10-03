В США начнут применять «искусственную поджелудочную железу»

Федеральное агентство США надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение прибора, получившего неофициальное название «искусственная поджелудочная железа».

Компания-разработчик дала устройству название MiniMed 670G. Оно появится на рынке весной и будет предназначаться для пациентов с диабетом первого типа. Выглядит оно, как смартфон, располагается вне тела и предназначается для автоматического мониторинга и контроля дозы инсулина, вводимого в организм больного для поддержания стабильного уровня сахара в крови. По беспроводной связи MiniMed 670G будет общаться с глюкометром и инсулиновой помпой. Измерять уровень глюкозы в крови пациентам по-прежнему придется самостоятельно, а вот вычисления необходимой для коррекции дозы инсулина и его ввод в организм возьмут на себя «искусственная поджелудочная железа» и инсулиновая помпа.

Безопасность прибора была проверена на 123 пациентах с сахарным диабетом первого типа, отдельно он тестировался со страдающими диабетом детьми. Пациенты не отметили каких-либо неприятных последствий применения «искусственной поджелудочной железы» и сообщили, что устройство повысило их качество жизни.