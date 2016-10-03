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03 октября 2016, 11:17
птицы экология этология

Новая пища не идет на пользу птенцам тупиков

Атлантические тупики
Атлантические тупики
Michael Ransburg/Flickr

Колониям птиц тупиков на побережье штата Мэн угрожает новая опасность. Потепление морской воды привело в эти места новые виды рыбы, но далеко не все из них годятся в пищу птенцам тупиков.

Атлантические тупики (Fratercula arctica) обитают как на северо-западе Европы, так и Северной Америке. Еще совсем недавно их численность не вызывала опасений. Но, по наблюдениям орнитологов США, численность тупиков в птичьих колониях штата Мэн за последние полтора десятилетия неуклонно снижалась, что связывали с уменьшением количества видов рыбы, которыми питаются тупики. Аналогичные процессы зарегистрировали и в других странах. В результате при последнем пересмотре Красной книги МСОП атлантический тупик был признан видом, близким к уязвимому положению.

Надежду на сохранение тупиков связывали с тем, что они могут перейти на питание масляной рыбой. С потеплением воды сельдь и хек – виды, обычно составляющие добычу тупиков, уходят на север, но с юга начинает проникать масляная рыба.

Но теперь орнитолог Стивен Кресс (Steven Kress), более 30 лет изучавший тупиков на острове Ист-Эгг-Рок у побережья штата Мэн, обнаружил, что многие птенцы тупиков не могут есть масляную рыбу. По словам ученого, форма тела рыбы мешает птенцам ее проглатывать. Проблема усугубляется тем, что в отличие от многих других видов взрослые тупики дают детям добычу целиком, а не в разодранном или полупереваренном виде. Многие из птенцов голодают, даже когда родители приносят в гнездо много добычи.

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