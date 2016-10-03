Скоро будет испытан генетический метод лечения серповидно-клеточной анемии

Ученые завершают подготовку к клиническим испытаниям нового метода лечения самого распространенного в мире наследственного заболевания – серповидно-клеточной анемии.

При этой болезни эритроциты в крови человека имеют необычную форму, это вызвано тем, что вместо обычного гемоглобина A в них содержится гемоглобин S, отличающийся по своему составу всего на одну аминокислоту. Такого различия оказывается достаточным, чтобы эритроциты теряли пластичность и способность проникать в мелкие капилляры, а также переносили значительно меньше кислорода, чем обычные. В мире ежегодно рождается около 300 тысяч детей с серповидно-клеточной анемией.

Исследователи использовали тот факт, что помимо гемоглобина A у людей в норме есть еще несколько типов молекулы гемоглобина, в том числе гемоглобин F – гемоглобин плода во внутриутробный период. Он синтезируется в организме с шестой-седьмой недели развития плода, а к моменту рождения составляет до 85 % процентов всего гемоглобина крови. В течение первого года жизни ребенка синтез гемоглобина F постепенно прекращается. Ученые установили ген, отвечающий за остановку выработки гемоглобина F. Он называется BCL11A.

Профессор Стюарт Оркин (Stuart Orkin) из Гарвардской школы медицины и его коллеги решили отключить ген BCL11A, чтобы синтез гемоглобина F не останавливался и этот гемоглобин компенсировал дефектность взрослого гемоглобина у больных серповидно-клеточной анемией. Как говорят ученые, даже сравнительно небольшое количество гемоглобина F в организме позволит снять все симптомы болезни. Стюарт Оркин сумел выделить и энхансер гена BCL11A – участок ДНК, регулирующий его активность. Именно на это место ученые планируют нацелиться при редактировании генома. Фактически, по плану Оркина и его сотрудников, у больных серповидно-клеточной анемией детей будут забирать клетки костного мозга, модифицировать их геном, отключая энхансер гена BCL11A, и возвращать обратно в организм, где после этого возобновится синтез гемоглобина F.

Несколько иной метод предлагает Дэвид Уильямс (David Williams) из Центра рака и заболеваний крови детей в Бостоне. Его метод тоже связан с редактированием генома и подразумевает стимуляцию выработки гемоглобина F и одновременное подавление производства дефектного гемоглобина S. Уильямс также рассчитывает начать клинические испытания в следующем году.