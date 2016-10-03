Путин прибыл в Астану на встречу с Назарбаевым

Российский лидер Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану, где проведет встречу с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в программе рабочей поездки президента РФ — участие в Форуме межрегионального сотрудничества, обсуждение вопросов «дальнейшего сокращения торговых барьеров между двумя странами» и взаимодействие в сфере развития туризма.

В форуме примут участие главы профильных министерств и других государственных ведомств, руководители субъектов РФ и областей Казахстана.

Как сообщают СМИ Казахстана, основной темой форума станет «Развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства».

После пленарного заседания в рамках форума запланировано подписание целого ряда двусторонних соглашений на разных уровнях.