Замерзающие жители Иркутска написали на крыше «SOS, Путин, помоги»
На крыше одного из здания Иркутска появилась надпись с призывом о помощи. Жители дома обратились к президенту России Владимиру Путину: «SOS, Путин, помоги». Об этом передает FlashSiberia.
По данным издания, компания «Оборонэнерго» отключила электроэнергию в здании по причине отсутствия договорных обязательств перед жильцами. Ранее дом относился к военному ведомству, однако, на данное время он отошел региону. При этом дом признан аварийным, но в нем продолжают жить несколько семей.
Правительство области обещало разобраться в сложившейся ситуации.
Температура воздуха в Иркутске ночью уже опускается ниже нулевой отметки.
Напомним, что с призывом о помощи к президенту недавно обращались водители маршрутных автобусов Старого Оскола.
Когда люди выкладывают из чего-нибудь надписи типа "Путин, помоги!", так, чтобы это было видно с неба, они исходят из того, что Путин - бог?— Владислав Наганов (@naganoff_ru) 3 октября 2016 г.