Замерзающие жители Иркутска написали на крыше «SOS, Путин, помоги»

На крыше одного из здания Иркутска появилась надпись с призывом о помощи. Жители дома обратились к президенту России Владимиру Путину: «SOS, Путин, помоги». Об этом передает FlashSiberia.

По данным издания, компания «Оборонэнерго» отключила электроэнергию в здании по причине отсутствия договорных обязательств перед жильцами. Ранее дом относился к военному ведомству, однако, на данное время он отошел региону. При этом дом признан аварийным, но в нем продолжают жить несколько семей.

Правительство области обещало разобраться в сложившейся ситуации.

Температура воздуха в Иркутске ночью уже опускается ниже нулевой отметки.

Напомним, что с призывом о помощи к президенту недавно обращались водители маршрутных автобусов Старого Оскола.