Греф предсказал конец сырьевой экономики к 2030 году

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ориентированная только на экспорт нефти и газа экономика к 2030 году закончится, а переход к новой модели может сопровождаться общественными потрясениями, передает РИА Новости.

«Рано или поздно вот эта ресурсная экономика, основанная на конкурентном преимуществе моноресурса, она заканчивается. Вот это еще более важное событие для нас в настоящий период времени», — сказал Герман Греф в программе «Познер» на Первом канале.

Он подчеркнул, что государству нужно как можно быстрее начать двигаться в сторону диверсификации экономики, так как, по его мнению, «век нефти и газа» подходит к концу, и повторения «сырьевого суперцикла» уже не будет.

«Надо к этому готовиться. У нас не так много времени. С точки зрения макроэкономики, очень маленький период времени», — сказал Греф. В противном случае общество ждут печальные перспективы. «Из этого моноресурсного состояния происходит выход. Если посмотреть историю, то исторически этот выход всегда очень болезненный<...> этот выход всегда связан либо с революционными проявлениями, либо с гражданской войной, либо с сильной зависимостью от зарубежных стран. Это три классических выхода из подобного рода ситуаций», — заключил глава Сбербанка.

Президент Сбербанка и ранее высказывался о том, что нефтяной век закончился. Так, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)-2016 Греф заявил, что Россия пытается «ухватить за хвост» нефтяную эпоху.