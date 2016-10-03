МВФ поверил в реструктуризацию украинского долга перед РФ

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз дал оценку устойчивости государственного долга Украины и, судя по сообщению на его сайте, не исключил возможности реструктуризации российских еврооблигаций на 3 млрд долларов. В миссии МВФ верят в то, что подобное соглашение будет достигнуто.

В сообщении говорится, что основным долговым целям программы реструктуризации будут соответствовать график погашения долга, отсутствие списания основной суммы и процентная ставка. Кроме того, в МВФ сообщили о продолжающихся — но пока безуспешно — переговорах по поводу реструктуризации украинского долга.

Напомним, переговоры по этому вопросу начались в 2015 году и продолжались около полугода, после чего — в октябре — держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились их реструктурировать.

Эта программа реструктуризации предусматривает обмен 80% суммы задолженности на новые еврооблигации, по которым срок погашения будет продлен на четыре года. Оставшиеся 20% предполагается обменять на украинские государственные дерривативы, выплаты по которым в период с 2021-го по 2040 годы будут производиться в зависимости от размера ВВП Украины.

До сих пор остается нерешенным вопрос только по еврооблигациям на 3 млрд долларов, которые были выкуплены на средства российского Фонда национального благосостояния и подлежали погашению 20 декабря 2015 года.

Москва отказалась обсуждать условия реструктуризации этой задолженности на общих условиях, настаивая на том, что долг носит суверенный, а не коммерческий характер. МВФ согласился с этим мнением, однако — несмотря на дефолт Украины по этому долгу — сохранил возможность продолжения ее финансирования и признал действия Киева добросовестными.

В конце 2015 года правительство Украины ввело мораторий на выплату долга по принадлежащим России евроооблигациям, президент страны Петр Порошенко сделал его бессрочным, а Москва в ответ обратилась в Высокий суд Англии. Рассмотрение этого иска стартует в середине января 2017 года. В сентябре стало известно, что Киев согласился провести досудебные переговоры.