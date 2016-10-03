Саакашвили пообещал сам себе овации от граждан Грузии

Бывший президент Грузии, действующий губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили собирается вернуться на родину и ждет от местного населения встречи с овациями. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Поездку в Грузию Саакашвили планирует ради активного участия в формировании нового состава правительства закавказской республики. «Те люди, которые обещают меня арестовать, в результате встретят меня на границе с овациями», — заверил бывший глава государства.

По его словам, до визита в Грузию «остается всего несколько дней» — и через эти же несколько дней «начнется новое будущее Грузии».

Это уже не первый случай, когда Саакашвили обещает вернуться на родину и принять активное участие в ее политической жизни. Тем не менее глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили напомнил, что в случае прибытия экс-главы республики он будет «в рамках закона» задержан за инкриминируемые ему преступления (в настоящее время он формально находится в розыске).