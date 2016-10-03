Путин потребовал от США возмещения ущерба от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что соглашение об утилизации плутония может быть исполнено только после того, как США возместят России потери от санкций и контрсанкций. Данное положение вошло в текст законопроекта, размещенного в базе данных Госдумы.
Президент РФ призвал Штаты отменить действие закона Сергея Магнитского, а также снять все ограничения, действующие в отношении России. Более того, российская сторона намерена требовать компенсации потерь как от санкций, так и «потерь от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки».
Еще одним из условий российской стороны является сокращение численности войск и военной инфраструктуры США на территории стран НАТО, вступивших в него после 2000 года.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о приостановке действия межправительственного соглашения об утилизации оружейного плутония. Такое решение было принято в связи с неспособностью США выполнить взятые на себя обязательства, а также в целях защиты безопасности Российской Федерации ввиду возникшей угрозы стратегической стабильности РФ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в одиночку выполняла предписания соглашения утилизации плутония, а в условиях нынешней напряженности между государствами это более не представляется возможным.