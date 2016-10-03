Сбербанк вывел ставки по кредитам ниже докризисного уровня

Сбербанк с 1 октября снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Минимальная ставка по «потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в Сбербанке теперь составляет 13,9% годовых, по «потребительскому кредиту без обеспечения» — 14,9%, по «потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» — 15,5% с обеспечением и 16,5% без обеспечения. По рублевым «кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство», процентная ставка составляет 20% годовых. По «потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» ставки начинаются от 14,9%.

В кредитном учреждении отмечают, что теперь ставки выведены на уровень ниже докризисного. Ранее Сбербанк снижал ставки в мае, что привело к росту выдач кредитов до 70 млрд рублей в месяц при среднемесячных выдачах в 52 млрд рублей.

В конце прошлой недели Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в рублях, долларах и евро. Ставки по вкладам в рублях понизились на 0,30-0,55 процентного пункта, на 0,04-0,60 — в долларах и на 0,04-0,39 — в евро. Причиной изменения ставок послужило снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 процентного пункта в сентябре.