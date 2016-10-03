Пронесшему в Рио флаг России белорусу подарили квартиру в Подмосковье

Российский предприниматель и автогонщик Сергей Шмаков приобрел квартиру для начальника отдела зимних видов спорта управления Минспорта и туризма Белоруссии Андрея Фомочкина. Такой поступок Шмаков совершил в благодарность за пронос флага России на открытии Паралимпиады в Рио. Об этом пишет «Интерфакс».

Сертификат на квартиру в жилом комплексе «Мелодия леса» в Подмосковье спортсмену вручили на пресс-конференции в Москве 3 октября 2016 года.

Фомочкин отметил, что подарок был неожиданным, и поблагодарил российского предпринимателя. При этом сотрудник Минспорта и туризма заметил, что пока не знает, «как вопрос с квартирой будет решаться дальше, так как я госслужащий».

Андрей Фомочкин передал пронесенный в Рио российский флаг вице-президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Лидии Абрамовой.

«Мы приехали для того, чтобы передать флаг, который был пронесен по стадиону "Маракана", нашим российским друзьям-спортсменам», — сказал Фомочкин.

Сергей Шмаков, вручая сертификат, отметил: «Я хочу выразить признательность Андрею Фомочкину за его поступок, сейчас вся наша страна должна равняться на таких людей», — цитирует РБК.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что белорусу, вынесшему на бразильскую Паралимпиаду российский триколор, решено подарить квартиру.

Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета (МПК) от участия в Играх были отстранены российские спортсмены. В знак поддержки и выражения позиции правительства страны представитель белорусской делегации пронес четверть круга флаг России на церемонии открытия Паралимпиады.