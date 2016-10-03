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03 октября 2016, 00:41
Мемория

Мемория. Иван Шмелёв

Сергей Залшупин. Портрет Ивана Шмелева. Офорт.
Сергей Залшупин. Портрет Ивана Шмелева. Офорт.
Из альбома «Сергей Залшупин. Портреты». Берлин, изд-во «Гамаюн».

3 октября 1873 года родился писатель Иван Шмелев.

Личное дело

Иван Сергеевич Шмелев (1873 – 1950) родился в Москве, в Замоскворечье, в семья подрядчика по строительным работам. Начальное образование получил дома, а затем окончил Шестую московскую гимназию. Незадолго до окончания гимназии, зимним вечером Иван вспомнил рыбную ловлю на реке прошлым летом, и эта картина настолько живо предстала в его воображении, что он написал рассказ «У мельницы». И даже решился послать рукопись в журнал «Русское обозрение». Шмелев не интересовался судьбой рукописи, но год спустя, когда он был уже студентом юридического факультета университета, получил книжку журнала с опубликованным рассказом.

В студенческие годы Иван Шмелев женился на Ольге Охтерлони, после свадьбы они отправились в путешествие на остров Валаам. Там он услышал от иеромонаха Варнавы Гефсиманского слова: «Превознесешься своим талантом». После поездки написал путевые очерки «На скалах Валаама», но цензурный комитет заставил его исключить из книги около тридцати страниц. После этого Шмелев почти на десять лет оставил занятия литературой.

Окончил университет, после чего отслужил год в армии. Затем стал чиновником по особым поручениям Владимирской казенной палаты Министерства внутренних дел. Семья Шмелева жила тогда во Владимире. По служебным обязанностям он много ездил по губернии, встречался с разными людьми. В 1905 году написал рассказ «К солнцу» о раненом журавле, который два года спустя напечатал журнал «Детское чтение». После публикации рассказа Иван Шмелев оставляет службу, решив посвятить себя литературе. В 1909 году Шмелев стал активным членом «Среды» – литературного кружка, куда входили А. Чехов, М. Горький, В. Вересаев, Е. Чириков, А. Серафимович, А. Куприн, Л. Андреев. Один за другим выходят его рассказы и повести, растет и известность Шмелева среди читателей. Наибольшую славу ему приносит в 1911 году повесть «Человек из ресторана» – монолог старого официанта. В 1912 году собрание рассказов Шмелева составило восемь томов.

Иван Шмелев тяжело пережил начало Первой мировой войны. В 1916 году на фронт отправился его любимый сын Сергей. Февральская революция показалась Шмелеву выходом из тупика, в которой попала Россия. В качестве корреспондента журнала «Русские ведомости» он отправился в Сибирь с эшелоном за освобожденными Временным правительством политическими заключенными. Но после октябрьской революции Шмелев не поддержал новой власти. В 1918 году он с семьей переезжает под Алушту, где приобрел земельный участок с домом, чтобы переждать трудное время. Там им была написана повесть «Неупиваемая Чаша».

Но переезд в Крым не уберег Шмелева и его родных от тяжелых испытаний. Ему пришлось пережить голод, арест сына – подпоручика царской армии. Долгое время он пытался выяснить судьбу сына и добиться его освобождения, обращаясь к Луначарскому и Горькому. Лишь в 1923 году он узнал, что Сергей Шмелев был расстрелян.

Шмелев покинул Россию, отправившись в Берлин,  затем переехал в Париж. Первое написанное в эмиграции произведение – повесть «Солнце мертвых» – было переведено на тринадцать языков и сделало автора знаменитым в Европе. До конца жизни он прожил во Франции. После войны Шмелева обвиняли в сотрудничестве с фашистами, так как он много писал в прогерманской газете «Парижский вестник». Шмелев отрицал эти обвинения: «Злой навет  я обязан опровергнуть. Фашистом я никогда не был и сочувствия  фашизму  не проявлял никогда. <…> А я утверждаю  совсем обратное: я работал против  немцев,  против преследуемой ими  цели − в отношении России. <…> Для сотен  тысяч  русских людей,  пригнанных  немцами в Европу,  не было русской газеты. Когда нарождалась газета  «Пар. Вест.»,  ее редактор просил меня  о сотрудничестве. Я спросил,  на чьи  деньги. − «На  русские,  начинаем  с нашими  3 т. фр. Массам  оттуда  нужна русская  газета». Я понимал,  что нужна, и что  им нужно в ней. Я решил − печататься,  для них.  Говорить то,  что я говорил всегда, − о России, о ее величии, о ее  материальном и душевно-духовном богатстве.  Немцы − и не одни они − искажли подлинный  лик  России. Писали,  что Россия − «историческое недоразумение», ни истории,  ни культуры,  великая  степь − и в ней  дикари <…> Я шел  на жертву,  работая в  такой   газетке. Но что  же делать? Хоть  через  вражий  орган «шептать»  правду… − поймут,  вздохнут,  хотя  бы слабый  лик России почувствуют».

Умер Иван Шмелева 24 июня 1950 года в парижском пригороде Бюсси-ан-От.

Чем знаменит

 
Сергей Шмелев.

Выдающийся русский писатель, один из самых ярких талантов эмигрантской русской литературы. Ранние произведение Шмелева продолжают традиции Лескова, с большим талантом передавая речь представителей самых разных слоев населения России. Постоянным в произведениях Шмелева всегда остается глубокая христианская вера. В повести «Неупиваемая чаша», где рассказывается о платонической любви крепостного живописца к жене помещика, умирают и главный герой, и героиня, но остается написанным художником образ Богородицы, ставший чудотворным.

Бедствиям Гражданской войны в Крыму посвящены, помимо знаменитого «Солнца мертвых», многие рассказы Шмелева. Наибольшую славу ему принесли произведения 1930-х годов, в которых он описывает картины «старой жизни» в Москве. В романе «Няня из Москвы» описан большевистский переворот, увиденный глазами верующей простой женщины. В последнем романе «Пути небесные» Шмелев рассказал о постепенном духовном просветлении атеиста под влиянием православной девушки.

О чем надо знать

Автобиографический роман «Лето Господня» описывает жизнь патриархальной купеческой семьи глазами маленького мальчика Вани. В основе композиции церковный богослужебный год и народный календарь, начиная с Великого поста. Описываются не только церковные службы, молитвы, паломничества, но и народные обычаи, семейный быт. В самом начале книги мальчик видит, как «выкуривают Масленицу»: «В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и поднимается кислый пар, – священный».

Книга состоит из трех частей: «Праздники», «Радости», «Скорби». Отдельные глава носят названия «Великий пост», «Пасха», «Яблочный Спас», «Рождество», «Святки» и так далее. К роману примыкает повесть «Боголье», где те же герои: Ваня, его воспитатель Горкин – отправляются в паломничество в Троице-Сергиеву лавру.

 

Прямая речь

«Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях лес ёлок. А какие ёлки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь,— тычинки. У нашей ёлки... как отогреется, расправит лапы, — чаща. На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу. А снег повалит — потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в ёлках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбом. Сбитенщики ходят, аукаются в ёлках: «Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..» В самоварах, на долгих дужках, — сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С мёдом, с имбирём — душисто, сладко. Стакан — копейка. Калачик мёрзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, гранёный, — пальцы жжёт. На снежку, в лесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар — клубами, как из паровоза. Калачик — льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в ёлках. А мороз крепчает. Небо — в дыму — лиловое, в огне. На ёлках иней, мёрзлая ворона попадется, наступишь — хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а... тепло!..

Иван Шмелев «Лето Господне»

«Я говорил с белыми звонкими досками, – горы их были на дворе, с зубастыми, как страшные "звери", пилами, с блиставшими в треске топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски. Живые, большие плотники, с лохматыми головами, и тоже живые доски. Все казалось живым, моим. Живая была метла, – бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке. Стояла в углу – "наказана". Я утешал ее, гладил ее волосики».

Иван Шмелев «Как я стал писателем»

 

5 фактов об Иване Шмелеве

  • Купеческий род Шмелевых происходил из крестьян старообрядческого села Гуслицы Богородского уезда Московской губернии. Обстоятельства перехода Шмелевых в официальное православие неизвестны.
  • Шмелев вел долгую переписку с Иваном Ильиным.
  • Официанты в трудные годы часто бесплатно кормили Ивана Шмелева в благодарность за повесть «Человек из ресторана».
  • Название «Лето Господне» взято из книги пророка Исайи (61:2).
  • В 2000 году останки Ивана Шмелева и его жены, согласно его предсмертной воле, были перевезены с парижского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа в Москву, где были захоронены рядом с могилами членов его семьи в Донском монастыре.

Материалы об Иване Шмелеве

Статья об Иване Шмелеве в русской Википедии

Сочинения в библиотеке Максима Мошкова

Иван Шмелев в проекте «Хронос»

Электронный ресурс кафедры русской литературы Петрозаводского университета, посвященный творчеству Ивана Шмелева

Солженицын А. «Иван Шмелев и его «Солнце мертвых»

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