Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
3 октября 2016, понедельник, 18:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
03 октября 2016, 15:52
Дмитрий Песков Россия США ядерное оружие

В Кремле объяснили приостановку соглашения с США по плутонию

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в одиночку выполняла соглашение, подписанное с США по утилизации оружейного плутония, однако в условиях нынешней напряженности между государствами это более не возможно, передает «Интерфакс». 

«Дело в том, что — и президент Путин это неоднократно сам объяснял, и наши эксперты — действительно, американская сторона выполняла положения этого документа таким образом, что оставляла и возвратный потенциал за собой в отношении плутония, и в отношении объемов это все не соответствовало положениям документа», — пояснил Песков. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что «российская сторона не считает возможным продолжение подобной ситуации». 

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия межправительственного соглашения об утилизации плутония. Указ вступил в действие со дня подписания. 

Предпосылкой для принятия такого решения послужили напряженные отношения между Россией и США. Как отмечается в документе, действие соглашения приостанавливается ввиду возникшей угрозе стратегической стабильности РФ. Также подчеркивается не исполнение американской стороной принятых обязательств.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин и Барак Обама
Путин потребовал от США возмещения ущерба от санкций
Афиша к фильму Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2. Предстояние"
В России могут появиться штрафы за нелегальное скачивание фильмов
Антон Носик в Пресненском суде. 3 сентября 2016.
Носик оштрафован на 500 тысяч рублей за экстремизм
Аэропорт Хургады
Источник допустил перенос начала авиасообщения с Египтом на 2017 год
Российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио
Пронесшему в Рио флаг России белорусу подарили квартиру в Подмосковье
Архив новостей

Самое читаемое

Здание Министерства обороны Великобритании
В Великобритании попросили прекратить пропаганду против РФ
Протестующие кубанские фермеры перед началом марша на Москву. 21 августа 2016
Ткачев связал марш фермеров на Москву с выборами
Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров
Прокурор Чечни объяснил слова Кадырова об убийствах нарушителей безопасности
Мусор на свалке
С 2017 года россиян обяжут платить за вывоз мусора
Украинский паспорт
Брюссельский дипломат уточнил сроки отмены виз ЕС для Грузии и Украины
17:58 Пронесшему в Рио флаг России белорусу подарили квартиру в Подмосковье
17:45 Дефицит бюджета в 2016 году увеличится почти на 700 млрд рублей
17:38 В интернете появился первый трейлер новых «Пиратов Карибского моря»
17:04 В Орле установили памятник Ивану Грозному
17:01 Военному общежитию в Иркутске вернули свет после обращения к Путину

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иван Шмелёв
Сергей Залшупин. Портрет Ивана Шмелева. Офорт.
3 октября 1873 года родился Иван Шмелёв, писатель и православный мыслитель
16:58 Экс-партнер Кехмана подал иск к «Ведомостям»
16:58 Экспертиза «Полит.ру»: Новая норма госзакупок поддержит локализацию международных производителей в РФ
16:53 Путин потребовал от США возмещения ущерба от санкций
16:44 Источник допустил перенос начала авиасообщения с Египтом на 2017 год
16:28 Православные Юга России попросили Шнурова не ругаться на концертах
16:20 Экспертиза «Полит.ру»: Диспут вокруг макропрогноза на курс рубля еще идет
16:15 СМИ узнали о приказе саудовской принцессы убить парижского декоратора
16:03 Экспертиза «Полит.ру»: Рост тарифов на транзит нефти может быть связан с «газовым спором» Москвы и Минска
16:01 СМИ узнали о предложении ввести штрафы за нелегальное скачивание фильмов
15:52 В Кремле объяснили приостановку соглашения с США по плутонию
15:41 Снят арест с 1 млрд рублей по делу руководства Домодедово
15:18 Линдси Лохан лишилась части пальца во время отдыха в Турции
15:16 Берлускони госпитализирован в Нью-Йорке
15:05 Песков опроверг информацию о кампании против украинских СМИ
15:03 Экспертиза «Полит.ру»: Поддержка ЦБ карты «Мир» не несет прямой угрозы для Visa и Master Card
14:38 Новосибирская учительница получила выговор за разучивание песни Круга с детьми
14:28 В Петербурге обстреляли памятную доску Маннергейму
14:19 Носик оштрафован на 500 тысяч рублей за экстремизм
14:16 Племянник генсека ООН признан виновным в мошенничестве
14:07 Антона Носика признали виновным по делу об экстремизме
13:58 Президент Филиппин рассказал о поддержке Медведевым его претензий к США
13:53 Антон Носик попросил у суда оправдание или реальный срок
13:41 Рада предложила усилить санкции и ввести визовый режим с РФ
13:30 В Волгограде школьницу нашли в мусорном баке
13:22 Пресс-секретарь Кадырова опроверг подготовку покушения на него
13:16 В США начнут применять «искусственную поджелудочную железу»
13:04 СМИ рассказали подробности ограбления Кардашьян
12:51 Адвокаты в суде назвали нераскрытым дело об убийстве Немцова
12:40 Назван обладатель Нобелевской премии по медицине
12:32 СМИ сообщили о первом случае выздоровления пациента с ВИЧ
12:12 Васильева предложила вернуть письменный вступительный экзамен в вузы
12:05 СМИ сообщили о попытке отравления главаря ИГ аль-Багдади
12:02 Дорожный знак «Осторожно, ловцы покемонов» появился в Петербурге
11:49 РФ приостановила соглашение с США об утилизации плутония
11:47 В РАНХиГС заявили о пройденном дне российской экономики
11:37 Подозреваемый в шпионаже украинский журналист арестован на два месяца
11:27 Доллар обновил минимум с 2015 года
11:17 Новая пища не идет на пользу птенцам тупиков
11:12 Фанат «Спартака» пытался покончить с собой после проигрыша клуба «Зениту»
11:08 МЭР уточнит макропрогноз по инфляции и курсу рубля
11:02 Замерзающие жители Иркутска написали на крыше «SOS, Путин, помоги»
10:44 СМИ узнали о недопуске журналистов на заседание по делу Немцова
10:43 Сбербанк вывел ставки по кредитам ниже докризисного уровня
10:30 ФСБ заявила о задержании украинского журналиста - полковника разведки
10:24 Скоро будет испытан генетический метод лечения серповидно-клеточной анемии
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.