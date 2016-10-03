В Кремле объяснили приостановку соглашения с США по плутонию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в одиночку выполняла соглашение, подписанное с США по утилизации оружейного плутония, однако в условиях нынешней напряженности между государствами это более не возможно, передает «Интерфакс».

«Дело в том, что — и президент Путин это неоднократно сам объяснял, и наши эксперты — действительно, американская сторона выполняла положения этого документа таким образом, что оставляла и возвратный потенциал за собой в отношении плутония, и в отношении объемов это все не соответствовало положениям документа», — пояснил Песков. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что «российская сторона не считает возможным продолжение подобной ситуации».

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия межправительственного соглашения об утилизации плутония. Указ вступил в действие со дня подписания.

Предпосылкой для принятия такого решения послужили напряженные отношения между Россией и США. Как отмечается в документе, действие соглашения приостанавливается ввиду возникшей угрозе стратегической стабильности РФ. Также подчеркивается не исполнение американской стороной принятых обязательств.