Хакеры обнародовали шестую часть документов из базы данных WADA

Группировка хакеров Fancy Bears опубликовала на своем сайте уже шестую по счету часть взломанных ими документов базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На этот раз в список употреблявших «по терапевтическим показаниям» допинг спортсменов вошли представители 14 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Колумбия, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Новая Зеландия, Швеция, Венесуэла, ЮАР и США).

Среди спортсменов обозначены двукратные олимпийские чемпионы Эмили Сибом (Австралия) и Алистер Браунли (Великобритания). В общей сложности, список включает в себя 20 имен.

Напомним, что хакеры Fancy Bears ранее опубликовали пять частей рассекреченных данных. Обнародованная нформация вызвала оживленные дискуссии мировой общественности. Многие приписывали взлом базы данных WADA хакерам из России. Однако Кремль опроверг приписываемые РФ атаки.

Ранее также сообщалось, что WADA привлекло специалистов по кибербезопасности для анализа объема утечек данных.