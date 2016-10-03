ФСБ заявила о задержании украинского журналиста - полковника разведки
Сотрудник главного управления военной разведки Украины, полковник Роман Сущенко задержан ФСБ России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Роман Сущенко», — цитирует агентство.
Ведомство подозревает Сущенко в сборе секретных данных о деятельности Вооруженных сил России и Нацгвардии. Утечка информации, относящейся к государственной тайне, могла нанести вред обороноспособности государства.
Задержанный действовал под видом журналиста агентства «Укринформ». В настоящее время находится в СИЗО Лефортово в Москве, передают РИА Новости.
«При посещении карантинного отделения Лефортовской тюрьмы мы случайно встретили в камере 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко. Он рассказал, что он журналист, и что его обвиняют в шпионаже», — цитирует агентство Зою Светову, члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Светова также добавила, что «Сущенко попросил нас связаться с консулом Украины в Москве».
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выступила с требованием немедленно отпустить задержанного в России журналиста.
«Шокирована новостью о задержании в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Он работает собкором "Укринформа" во Франции. (...) Ждем немедленных заявлений от ОБСЕ и госпожи Миятович, от Генсека СЕ Ягланда, от других структур, которые обязаны выразить протест против ареста украинского журналиста Российской Федерацией по надуманным обвинениям в "шпионаже". Украинская власть требует немедленного освобождения журналиста», — заявила Геращенко в своем Facebook.
Я сдал своё ходатайство о вступлении в дело Сущенко. Ещё раз призываю органы следствия ФСБ не чинить мне препятствий в общении с доверителем pic.twitter.com/OI9gDqheCZ— Mark Feygin (@mark_feygin) 3 октября 2016 г.