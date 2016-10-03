СМИ сообщили о наступлении талибов на севере Афганистана

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» напали на правительственные войска в северной провинции Афганистана. Об этом сообщает AFP.

Атака на город Кундуз началась около 01:30 по мск с четырех сторон. Сейчас бои на подступах к городу и на его территории продолжаются, пишет агентство со ссылкой на представителей властей и полиции.

Территорию провинции в настоящее время контролируют два вертолета афганской армии. Информации о погибших или раненых пока нет.