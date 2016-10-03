В Волгограде школьницу нашли в мусорном баке

В Волгограде начато следствие по факту убийства 15-летней школьницы. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь регионального управления СКР Наталия Куницина.

«Вечером 2 октября в правоохранительные органы Волгограда обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении 15-летней дочери. Она в тот день ушла из дома около 12:00 и не вернулась, ее мобильный телефон был отключен», — рассказала собеседница агентства.

Утром 3 сентября тело девочки было обнаружено в мусорном баке. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и руководитель областного управления, выехавший на место обнаружения тела.

Наталья Куницина также сообщила, что школьница и ее семья характеризуются положительно, внимания органов системы профилактики они никогда не привлекали.