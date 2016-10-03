Подозреваемый в шпионаже украинский журналист арестован на два месяца

Лефортовский суд Москвы вынес решение о двухмесячном аресте гражданина Украины Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сотрудник главного управления военной разведки Украины был задержан ФСБ России по подозрению в шпионаже. Под видом корреспондента «Укринформ» Сущенко собирал данные, относящиеся к государственной тайне РФ о деятельности Вооруженных сил России и Нацгвардии, утверждают в ФСБ.

«Укринформ» заявило, что арест Сущенко незаконен и является провокацией со стороны России, а также подтвердило, что он действительно является корреспондентом агентства. Также сообщается, что на момент задержания Роман Сущенко находится с частным визитом в Москву во время своего отпуска.

«"Укринформ" глубоко возмущен задержанием в Москве в пятницу, 30 сентября, нашего собственного корреспондента Романа Сущенко и появлением в российских СМИ информации об обвинениях его в "шпионаже"», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Адвокат журналиста Марк Фейгин сообщил, что подзащитный всегда занимался журналистикой и отрицает все предъявляемые обвинения.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства, передают РИА Новости.

В российском МИД признали, что задержанный украинец не обращался за аккредитацией для журналистской деятельности в РФ. «Сущенко находился на территории России без журналистской аккредитации МИД России, которая выдаётся всем иностранным корреспондентам, работающим в этом качестве в России», цитирует представителя департамента информации и печати МИД РФ агентство.

Напомним, что сейчас гражданин Украины Роман Сущенко находится в Московском СИЗО Левортово.