Адвокаты в суде назвали нераскрытым дело об убийстве Немцова

Адвокаты потерпевших по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова Ольга Михайлова и Вадим Прохоров заявили в суде, что считают преступление нераскрытым, сообщает РБК.

В понедельник присяжные заседатели в Московском окружном военном суде приступили к рассмотрению дела об убийстве Немцова. По нему проходят пять человек — бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев, его родственники братья Анзор и Шадид Губашевы, а также их знакомые Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они не признают свою вину.

В начале заседания адвокаты дочери погибшего политика Жанны Немцовой заявили, что следствие передало в суд нераскрытое дело, чем нарушило статью Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека — права на жизнь.

«Расследование не было ни объективным, ни всесторонним, так как организаторы и заказчики преступления не найдены и не установлены», — цитирует агентство слова Ольги Михайловой. Она отметила, что следствие не установило мотивы преступления и не допросили важных свидетелей по делу — руководителя Чечни Рамзана Кадырова, а также чеченского депутата Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева.

Сторону потерпевших поддержал и адвокат Бахаева Заурбек Садаханов, который заявил, что расследование дела было «ужасного качества». «Следствие говорит, что мотив — деньги. Но в деле не установлено, кто кому заплатил и где деньги», — заявил Садаханов.

Между тем, выслушав всех, судья пригласил в зал присяжных, чтобы начать рассмотрение дела по существу.