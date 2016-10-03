Приостановка Россией соглашения об утилизации плутония разочаровала США

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест прокомментировал решение России приостановить действие соглашения с США об утилизации плутония. По его словам, Вашингтон испытывает разочарование по этому поводу, передает Reuters.

Эрнест подчеркнул, что отказ России от продолжения сотрудничества произведен в одностороннем порядке и не поддерживается Соединенными Штатами.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что своим указом президент РФ Владимир Путин приостановил действие указанного соглашения. В документе говорится, что сотрудничество будет возобновлено, если США отменят так называемый закон Магнитского и антироссийские санкции, а также уменьшит численность военного контингента в странах НАТО.

Приостановку действия соглашения прокомментировал и МИД России. По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, эта мера обусловлена «недружественными» действиями американской стороны. Такое же мнение высказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что США давно не соблюдают своих обязательств по этому соглашению.