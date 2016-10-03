Рада предложила усилить санкции и ввести визовый режим с РФ

Глава украинского парламента Андрей Парубий предложил депутатам рассмотреть возможность введения визового режима с Россией. Об этом пишет агентство УНИАН.

«Возможно, есть смысл сегодня поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с РФ, и чтобы мы обсудили вопрос расширения санкций против России», — заявил Парубий.

Спикер Верховной Рады отметил, что соответствующее предложение было внесено им еще в начале 2016 года, и после инцидента с задержанием украинского корреспондента в Москве имеет смысл вернуться к рассмотрению вопроса, в том числе и касательно расширения санкций против России.

Напомним, что гражданин украины Роман Сущенко был задержан ФСБ по подозрению в шпионаже. В данное время он находится в СИЗО Лефортово. Российские органы подозревают, что Сущенко под видом журналиста агентства «Укринформ» собирал данные, относящиеся к государственной тайне РФ о деятельности Вооруженных сил России и Нацгвардии.

По решению суда подозреваемый арестован на два месяца.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook заявляла, что отмена безвизового режима между государствами, в первую очередь, плохо отразится на украинцах, которые приезжают в Россию на заработки.

«Вы в принципе имеете представление, какое количество граждан Украины приезжают в Россию, чтобы заработать деньги и прокормить свои семьи? Если в Украине есть реальная, а не утопическая, для зомбирования населения, статистика, ознакомьтесь с ней и ознакомьте украинское население. И тогда граждане Вашей страны четко поймут, по кому ударит визовый режим на самом деле», — писала Захарова.