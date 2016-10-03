Новосибирская учительница получила выговор за разучивание песни Круга с детьми

Учитель новосибирской гимназии № 16 получила выговор за разучивание с детьми песни Михаила Круга «Владимирский централ». Об этом РИА Новости рассказала директор гимназии Татьяна Севостьянова.

Ранее местные СМИ сообщили, что ученики седьмого класса гимназии с углубленным изучением французского языка разучивают «Владимирский централ».

«Это было в субботу. Сегодня я пригласила учителя на беседу, выясняла причину. Она объяснила тем, что пошла на поводу у детей, с которыми у нее сложились доверительные отношения. Признала, что совершила глупость. Официально ей объявлен выговор», — сказала Севостьянова.

Учительница утверждает, что ее ученики назвали оперу скучной и неинтересной, а один из мальчиков предложил спеть «Владимирский централ». После чего она решила сделать исключение и разучить эту песню. Директор гимназии считает, что таким образом она пыталась заинтересовать детей и заработать авторитет.

В департаменте образовании Новосибирска агентству заявили, что считают изучение этого «произведения» неправильным.

«Безусловно, мнение детей игнорировать нельзя, но учителю, принимая окончательное решение, следовало посоветоваться с коллегами и учесть возможную реакцию родителей», — сказано в официальном комментарии.