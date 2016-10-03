Членами академии ВРАЛ были избраны биолог Ермакова, математик Фоменко и сатирик Задорнов

2 октября 2016 года на форуме «Ученые против мифов-2» были объявлены первые финалисты антипремии «ВРАЛ» (ВРунической Академии Лженаук). Почетным академиком ВРАЛ стала биолог Ирина Ермакова, активно выступающая против ГМО, а членами-корреспондентами новой академии – математик, автор «Новой Хронологии» Анатолий Фоменко и сатирик, псевдолингвист Михаил Задорнов.

К сожалению, никто из финалистов конкурса, народное голосование за которых проходило в Фейсбуке и Вконтакте, на церемонию не пришел. Так что статуэтку рептилоида и диплом академика ВРАЛ Ермакова, а дипломы членкорров ВРАЛ Задорнов и Фоменко пока не получили.

Большинство членов жюри в составе биоинформатиков Михаила Гельфанда и Алексадра Панчина, научных журналистов Алексея Водовозова и Наталии Деминой, лингвиста Ирины Левонтиной, антрополога Станислава Дробышевского и биолога Светланы Боринснской и других коллег высказалось в пользу борца с ГМО.

Как отметил один из организаторов антипремии и автор портала «Антпрогонез.ру», финалист премии «Просветитель» Александр Соколов, звание членкоров и академика ВРАЛ будет присуждаться ежегодно на форуме «Ученые против мифов».

На сайте «Антропогнез.ру» скоро появятся видеозаписи всех лекций, церемонии антипремии и фоторепортажи. Организаторы форума призвали участников публиковать свои репортажи в СМИ и социальных сетях, и автор лучшего текста получит приз.

Видеоролик о церемонии премии