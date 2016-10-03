Васильева предложила вернуть письменный вступительный экзамен в вузы

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева высказалась за возвращение в вузы письменных вступительных экзаменов, сообщает «Интерфакс».

«Нужно подумать и внести поправки о том, чтобы в вузы, особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые вузы, вернуть входящие письменные экзамены», — сказала министр на круглом столе в рамках конкурса «Учитель года-2016».

Ольга Васильева констатировала, что в настоящее время в первый семестр в вузах идет «доучивание» программы средней школы. По ее мнению, необходимо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы, «чтобы изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ».

Глава Минобрнауки добавила, что для комплексной оценки знаний также необходимо совершенствовать механизм ЕГЭ и приводить итоговое сочинение в «классический вид».