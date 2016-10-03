03 октября 2016, 08:15
Забайкальский губернатор отправила правительство региона в отставку
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение, отправив в отставку региональное правительство. Об этом информирует пресс-служба региона.
Она также подписала распоряжение, согласно которому временно исполнять обязанности членов правительства до формирования нового состава будут Алексей Бутыльский, Сергей Давыдов, Дмитрий Кочергин, Александр Кулаков, Сергей Новиченко, Виктор Паздников и Андрей Федотов.
Кроме того, Жданова назначила Андрея Томских исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Андрея Томских.
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