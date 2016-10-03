Забайкальский губернатор отправила правительство региона в отставку

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение, отправив в отставку региональное правительство. Об этом информирует пресс-служба региона.

Она также подписала распоряжение, согласно которому временно исполнять обязанности членов правительства до формирования нового состава будут Алексей Бутыльский, Сергей Давыдов, Дмитрий Кочергин, Александр Кулаков, Сергей Новиченко, Виктор Паздников и Андрей Федотов.

Кроме того, Жданова назначила Андрея Томских исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Андрея Томских.