Российские журналисты попали под прицельный обстрел в Алеппо

Члены съемочной группы российского телеканала «Звезда» оказались под обстрелом в сирийской провинции Алеппо, откуда направлялись в лагерь беженцев Хандарат, сообщается на сайте самого СМИ.

Один из входящих в съемочную группу журналистов рассказал, что обстрел велся прицельно, и им пришлось скрываться от пуль за автобусом.

Кроме того, как говорится в сообщении, под обстрел на сирийской территории попала также съемочная группа российского телеканала НТВ.

Напомним, в сирийской провинции Алеппо сейчас идут интенсивные бои между правительственными войсками, боевиками запрещенных в РФ террористических группировок и представителями оппозиции. США сочли это нарушением режима перемирия и прекратили дипломатическое сотрудничество с Россией по политическому урегулированию конфликта в Сирии.