Европарламент ратифицировал соглашение по климату

30 сентября министры по охране окружающей среды 28 стран-членов Евросоюза приняли решение о подписании парижского соглашения по климату, 4 октября Европарламент его ратифицировал. Об этом сообщается на сайте организации.

Соглашение вступит в силу через 30 дней, после того, как его подпишут не менее 55 стран-подписантов, на долю которых приходится 55% атмосферных выбросов углекислого газа.

20 апреля 2016 года правительство РФ одобрило Парижское соглашение по климату от 12 декабря 2015 года. Его стратегическая цель — удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах «намного ниже» 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и «приложение усилий» в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия. По настоянию России были также добавлены статьи об «адекватном учёте лесного фактора и значения глобальной адаптации всех стран к изменениям климата».

22 апреля вице-премьер РФ Александр Хлопонин подписал Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата