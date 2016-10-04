Платежная система Apple Pay заработала в России

Платежная система Apple Pay, позволяющая оплачивать покупки с iPhone и Apple Watch, с 4 октября заработала в России. Об этом сообщается на сайте компании.

30 сентября СМИ анонсировали запуск этой платежной системы в России в начале октября. Издания сообщили, что Сбербанк, «Русский стандарт», ритейлеры «Дикси» и «Виктория», а также «М.Видео» уже несколько недель ее тестируют.

Первым опробовал систему Сбербанк, теперь этой услугой смогут воспользоваться держатели его карт Mastercard.

Заместитель председателя Сбербанка Александр Торбахов сообщил на пресс-конференции, что более 600 тысяч торговых точек, обслуживаемых банком, к концу 2017 года будут переведены на прием бесконтактных платежей. Об этом сообщает РИА Новости.

«До конца года все федеральные сети будут оснащены, — многие из них уже оснащены, —технологией бесконтактного приема платежей. И до конца следующего года все торговые точки, которые обслуживает Сбербанк, — а их сегодня уже более 600 тысяч, в следующем году их будет еще больше, — будут принимать бесконтактные платежи», — сказал Торбахов.

Он также сообщил, что Сбербанк уже несколько лет работает над проблемой «ухода от физического мира», и запуск Apple Pay стал ответом на многие вопросы.

Торбахов сообщил, что ожидает присоединения других международных платежных систем к бесконтактной оплате товаров в России. Он рассказал о намерении Сбербанка постепенно оснастить банкоматы возможностью бесконтактной оплаты или снятия наличных. Однако подчеркнул, что на это потребуется время.