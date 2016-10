Ассанж пообещал «похоронить» Клинтон

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж анонсировал выход в ближайшее время разоблачительной презентации в Берлине, сообщает Fox News.

Предполагается, что новые данные станут именно тем «октябрьским сюрпризом», который Ассанж обещал ранее. 25 августа он заявил, что опубликует некие документы об избирательной компании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В станице WikiLeaks в Twitter сказано, что речь идет об обсуждении ею возможности физического уничтожения Ассанжа с помощью беспилотника.

Hillary Clinton on Assange "Can't we just drone this guy" -- report https://t.co/S7tPrl2QCZ pic.twitter.com/qy2EQBa48y