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04 октября 2016, 08:49
допинг Олимпийские игры хакеры

WADA подтвердило подлинность шестой части опубликованных хакерами документов

Тест на допинг
Тест на допинг
Даниил Иванов/Коммерсантъ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность шестой части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Напомним, 3 сентября хакеры опубликовали список фамилий 20 спортсменов из 14 стран употреблявших запрещенные препараты «по терапевтическим показаниям». В нем, в частности, упоминаются двукратные олимпийские чемпионы Эмили Сибом (Австралия) и Алистер Браунли (Великобритания).

В пресс-релизе WADA также сообщается, что агентство плотно сотрудничает с международными правоохранительными органами, чтобы предотвратить дальнейшие попытки взлома. Кроме того, WADA находится в тесном контакте с международными спортивными федерациями, чтобы предоставить спортсменам из списка необходимую поддержку.

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