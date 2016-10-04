WADA подтвердило подлинность шестой части опубликованных хакерами документов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность шестой части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Напомним, 3 сентября хакеры опубликовали список фамилий 20 спортсменов из 14 стран употреблявших запрещенные препараты «по терапевтическим показаниям». В нем, в частности, упоминаются двукратные олимпийские чемпионы Эмили Сибом (Австралия) и Алистер Браунли (Великобритания).

В пресс-релизе WADA также сообщается, что агентство плотно сотрудничает с международными правоохранительными органами, чтобы предотвратить дальнейшие попытки взлома. Кроме того, WADA находится в тесном контакте с международными спортивными федерациями, чтобы предоставить спортсменам из списка необходимую поддержку.