Автором знака «Осторожно, ловцы покемонов!» оказался Стас Барецкий

Экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий сообщил «Национальной службе новостей», что именно он установил предупреждающий о ловцах покемонов дорожный знак.

Ранее стало известно, что в историческом центре Санкт-Петербурга, районе собора Спас-на-Крови и Русского музея появился знак «Осторожно, ловцы покемонов!»

Блогеры интернета активно выкладывали фотографии дорожного знака на своих страницах.

НСН отмечает, что Барецкий неоднократно выступал с заявлениями против популярной игры Pokemon Go. «Не нужна нам эта игра, лучше открывать спортивные секции. Это не наше, это японская культура», — цитирует служба Барецкого.