Во Франции разбился известный уральский бейсджампер

Во французских Альпах во время прыжка в вингсьюте разбился известный бейсджампер из Екатеринбурга Ратмир Нагимьянов. Об этом говорится в сообщении группы по бейсджампингу «ВКонтакте», администратором которой был Нагимьянов.

«В Шамони трагически погиб Ратмир Нагимьянов. Его супруга Дарья находится сейчас на месте происшествия и одна решает все административные вопросы», — сказано на странице.

Там же организован сбор средств для помощи семье погибшего.

Накануне агентство AFP сообщало, что во время выполнения прыжка в вингсьюте в районе горонолыжного курорта Шамони погиб россиянин. Его личность не раскрывалась.

По данным полиции, парашют бейсджампера не раскрылся, и спортсмен влетел в трехэтажный дом.