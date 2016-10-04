04 октября 2016, 12:39
Во Франции разбился известный уральский бейсджампер
Во французских Альпах во время прыжка в вингсьюте разбился известный бейсджампер из Екатеринбурга Ратмир Нагимьянов. Об этом говорится в сообщении группы по бейсджампингу «ВКонтакте», администратором которой был Нагимьянов.
«В Шамони трагически погиб Ратмир Нагимьянов. Его супруга Дарья находится сейчас на месте происшествия и одна решает все административные вопросы», — сказано на странице.
Там же организован сбор средств для помощи семье погибшего.
Накануне агентство AFP сообщало, что во время выполнения прыжка в вингсьюте в районе горонолыжного курорта Шамони погиб россиянин. Его личность не раскрывалась.
По данным полиции, парашют бейсджампера не раскрылся, и спортсмен влетел в трехэтажный дом.
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