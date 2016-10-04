В РПЦ предложили внести правки в Библию

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион считает необходимым внести изменения в синодальный перевод Библии на русский язык. Об этом он заявил на конференции в Общественной палате России, посвященной 140-летию синодального перевода, сообщает РИА Новости.

«Мне думается, что замахиваться на новый полный перевод Библии сегодня не стоит, но можно было бы подготовить отредактированное издание синодального перевода, в котором наиболее очевидные неточности были бы исправлены», — заявил митрополит.

При этом он отметил, что синодальный перевод не является «священной коровой».

«Неточности этого перевода очевидны и достаточно многочисленны», — сообщил он.

Представитель РПЦ сообщил, что для новой редакции Библии необходимо привлечь «группу высококомпетентных специалистов в области библеистики».