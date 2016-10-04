Террорист-смертник подорвал себя на сирийской свадьбе

В сирийском городе Хасеке на свадебном торжестве местных жителей прогремел взрыв, жертвами которого стали по меньшей мере 13 человек. По предварительным данным, около 55 гостей получили ранения, передает Reuters.

Источник в правоохранительных органах города сообщил, что на свадьбе сработало взрывное устройство, которое привел в действие террорист-смертник.

Напомним, в настоящее время интенсивные боевые действия на территории Сирии идут в провинции Алеппо, откуда правительственные войска пытаются выдворить боевиков запрещенных в РФ террористических организаций и экстремистов.

Накануне днем, 3 октября, под обстрел там попали съемочные группы российских телеканалов «Звезда» и НТВ. По словам корреспондента «Звезды», обстрел велся прицельно, и им с коллегами пришлось прятаться за автобусом.