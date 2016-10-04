Российский химик вошел в шорт-лист Нобелевской премии

Первооткрыватель магнитных эффектов в химических реакциях Анатолий Бучаченко включен в финальный список претендентов на присуждение Нобелевской премии по химии, утверждает Indicator.Ru со ссылкой на источник, близкий к Нобелевскому комитету.

По словам источника, Бучаченко — академик Российской академии наук, доктор химических наук, профессор, крупный теоретик в химии — номинируется на Нобелевскую премию уже много лет, но в этом году его шансы выше прежнего.

«Он уже находится в последнем списке, из которого выбирают», — пояснил источник. Впрочем, он считает вероятность присуждения премии именно российскому ученому достаточно низкой, поскольку «в Нобелевских комитетах Россию все меньше и меньше воспринимают».

Анатолий Бучаченко открыл магнитный изотопный эффект, радиоиндуцируемый магнитный изотопный эффект и спиновый катализ, а также выявил микроволновое излучение при протекании химической реакции.