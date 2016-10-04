В России оценили потери бюджета из-за скидки на газ Украине

Российский бюджет за счет скидки на газ Украине недополучил за первый квартал 2016 года 14,58 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поправки в бюджет на текущий год. Кем подготовлены поправки, агентство не уточняет.

Согласно поправкам, ожидаемые доходы от роста экспорта газа за весь 2016 год могут составить 14,3 млрд рублей. Таким образом, потери от скидки на газ для Украины полностью нивелируют доходы от расширения рынков сбыта.

Россия предоставляла скидку на газ Украине в январе-марте 2016 года. С учетом скидки Киев закупал российский газ по 212,23 доллара за тысячу кубометров. Без скидки цена составляет 230 долларов.