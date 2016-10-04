На севере Москвы двое мужчин обстреляли автобус

Двое мужчин обстреляли автобус на севере Москвы, никто не пострадал, сообщают Life.ru и РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам водителя автобуса, инцидент произошел у остановки «7-й автобусный парк» на Дмитровском шоссе.

Хулиган выстрелил из пистолета по автобусу, разбив заднее боковое стекло.

Полиция задержала Андрея К. и Владимира В. У одного из задержанных был изъят пистолет калибра 4,5 мм.